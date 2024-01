RC Lens Mercato : trois nouveaux dossiers ouverts pour remplacer Haïdara... dont une cible du LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Dans sa quête de défenseur central pour la deuxième partie de saison, le RC Lens a sondé le FC Barcelone au sujet de Mikayil Faye. Mais le club catalan comme le jeune Sénégalais n'ont pas donné suite à l'offre artésienne de 9 M€. Faye sera peut-être disponible à la fin de la saison mais pas maintenant. Ce qui incite donc les Sang et Or à regarder ailleurs.

Lens tente Mawissa, Abdoulaye Ndiaye et Clinton Nsiala

Selon L'Equipe, le Racing a ciblé un jeune Toulousain. Christian Mawissa (19 ans) commence à percer chez les Violets, où il est titulaire depuis trois matches, dont le dernier contre... Lens (0-2) dimanche au Stadium. A cette occasion, il a fait forte impression, ce qui a incité les dirigeants lensois à sonder leurs homologues toulousains. Mais ceux-ci ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne comptaient pas vendre leur joueur.

Face à ces nombreux refus (Estève, Caci, Faye, Meupiyou...), le Racing a activé la piste d'Abdoulaye Ndiaye (ESTAC, 21 ans) d'après Foot Mercato. Autre dossier envisagé selon le site internet : Clinton Nsiala (Milan AC, 19 ans), en fin de contrat en juin en Italie et qui refuse de prolonger. Si le LOSC et l'AJ Auxerre attendent cet été pour le récupérer libre, le RC Lens tenterait d'obtenir un transfert dès cet hiver et de se venger des Dogues qui vont recruter l'une de leurs pistes (Fernandes d'Arouca). Une offensive qui tend à prouver que les Sang et Or vont bien ouvrir la porte à Massadio Haïdara, courtisé par le FC Nantes.

