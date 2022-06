RC Lens - Mercato : une recrue à 4 M€ visée, le futur de Cahuzac se précise

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Le RC Lens cherche le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo, qui a terminé son prêt chez les Sang et Or et qui reviendra au PSG à la reprise. Selon Bild, et comme déjà évoqué cette semaine, les Lensois auraient coché le nom de Rabbi Matondo (21 ans) pour se renforcer devant. L’attaquant gallois, capable de jouer à tous les postes devant, devrait quitter Schalke cet été, club qu’il avait rejoint en 2019.

Le journal allemand ajoute que Rabbi Matondo, prêté la saison passée au Cercle Bruges, dispose de plusieurs autres prétendants : le Stade Brestois, Troyes, Leeds, Brentford ou encore Nottingham Forest. Dans tous les cas, Schalke demanderait un chèque de 4 M€ pour lâcher son jeune attaquant international gallois (11 sélections), auteur de 9 buts la saison dernière en Belgique.

Par ailleurs, Yannick Cahuzac devrait bel et bien intégrer le staff du RC Lens. « Oui, une proposition m’a été faite, on est encore en discussion mais il y a en effet de fortes chances pour que j’intègre le staff en tant qu’entraineur adjoint, a-t-il dévoilé dans Corse Matin. Il y en avait deux cette année, Lilian Nalis et Alou Diarra et comme Alou Diarra n’a pas été conservé, je récupérerais ce rôle-là. »

Adrien Deschepper

Rédacteur