RC Lens - Mercato : une recrue estivale dans le viseur de Manchester United

Ce samedi, L'Equipe fait le point sur les attentes de chaque club de Ligue 1 pour le mercato, qui ouvre ses portes ce samedi 2 janvier. Pour le RC Lens, il n'y a que trois lignes, histoire de dire que tous les investissements ont été réalisés l'été dernier, que les dirigeants sont satisfaits du groupe de Franck Haise et qu'un seul joueur pourrait être concerné par un départ, le défenseur Aleksandar Radovanovic.

Ce scénario ne prend évidemment pas en compte une offre étrangère que les dirigeants lensois ne pourraient pas refuser. Et cela pourrait se produire. En effet, en Angleterre, il se dit que les scouts de Manchester United auraient remarqué les premiers pas très réussis de Facundo Medina en Europe. Et qu'ils ne voudraient pas tarder à la recruter avant que sa valeur ne s'envole.

Une rumeur à prendre avec des pincettes, évidemment, d'autant que les Red Devils sont actuellement co-leaders de la Premier League avec Liverpool et qu'il n'y a donc pas de raison de changer une équipe qui gagne. Attention néanmoins à ne pas être victime d'une offensive de dernière minute pour l'international argentin, les clubs anglais ayant la fâcheuse habitude de se réveiller dans les dernières heures du marché…

