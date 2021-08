RC Lens - Mercato : une recrue estivale sort déjà du lot chez les supporters

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le RC Lens a été actif au cours du mercato estival en faisant signer pas moins de quatre recrues : Christopher Wooh, Kevin Danso, Deiver Machado et Przemysław Frankowski. Inconnu pour la plupart des supporters des Sang et Or, l’arrière droit polonais n’a pas mis longtemps à se faire un nom auprès d’eux.

Lors d’un sondage publié par le site Lensois.com, les fans du club artésien ont en effet élu le défenseur de 26 ans comme la meilleure recrue de l’été, lui qui a déjà été auteur de 2 passes décisives en 3 matches.

Frankowski remporte ainsi les suffrages (51.46%), devant Kevin Danso (43.12%) et Christopher Wooh (3.7%). Deiver Machado ferme la marche petitement (1.72%).

Vous avez élu l’international polonais comme la meilleure recrue du #RCLens en ce début de saison. https://t.co/uyJDMtmnWT — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 25, 2021