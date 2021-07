RC Lens - Mercato : une recrue évoque déjà la ferveur du peuple lensois

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Lui, comme tant d'autres, a sans doute été prévenu. De la ferveur des supporters du RC Lens et de l'ambiance, unique, qui recouvre Bollaert les soirs de match. Même si il n'est pas encore passé devant les médias, pour évoquer la ferveur lensoise, la recrue Deiver Machado a tenu, sur son compte Instagram, a partagé ce qu'il avait vécu depuis son arrivée dans le Nord.

"Très heureux et reconnaissant envers Dieu pour cette nouvelle opportunité, merci au @rclens pour la confiance qu’il m’a accordée, l’accueil a été spectaculaire [👏🏻] [👏🏻] Je suis déjà impatient de sortir sur le terrain pour défendre ces couleurs."

RC Lens - Mercato : Deiver Machado déjà impressionné

