RC Lens - Mercato : une recrue surprise et un goleador de L1 pour succéder à Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

La piste prioritaire du RC Lens pour remplacer Loïs Openda s’est évanouie ce mercredi soir avec l’officialisation de la prolongation de Levi Garcia à l’AEK Athènes jusqu’en 2028. Pour trouver une solution en pointe, L’Équipe fait savoir que le club artésien s’est activé depuis sur trois autres dossiers francophones, dont Habib Diallo (RC Strasbourg). « J’attends de voir le profil qui arrivera et qui sera peut-être un peu différent de celui que nous avions envisagé », confie Franck Haise. L’arrivée d’un avant-centre ne sera peut-être pas la dernière recrue estivale du RC Lens. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Diallo et un cinquième piston ciblés par Lens « S’il n’y a pas de départ majeur, ce qui devrait être le cas car les portes sont fermées, il pourra y avoir un joueur supplémentaire à vocation défensive, ce qui ne veut pas dire défenseur central, ajoute Haise. Quelqu’un qui puisse nous amener un vrai plus dans la rotation, notamment au poste de piston, et pas forcément avec de la polyvalence car on en a déjà (Le Cardinal, Haïdara, Frankowski). » Ce cinquième piston accompagnerait les trois précédemment cités ainsi que Deiver Machado. La saison dernière, Ismaël Boura occupait cette place. Il est parti tenter sa chance à Troyes (L2) et n’a pas été numériquement remplacé. Côté départ, Lukasz Poreba cherche un projet où il jouerait plus que ce qui est attendu cette saison. 🗞️ La une du journal L’Équipe du vendredi 4 août 2023 pic.twitter.com/jRZiMjFEhl — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Au surlendemain de la prolongation de Levi Garcia à l’AEK Athènes, le RC Lens a chamboulé ses plans pour la succession de Loïs Openda. L’heureux élu ne devrait toutefois pas être la dernière recrue des Sang et Or au mercato.

Bastien Aubert

Rédacteur