RC Lens - Mercato : une signature est imminente, deux autres arrivent dans la foulée !

RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le RC Lens est fixé : il jouera à Lorient en 8es de finale de la Coupe de France au début du mois prochain. En attendant ce choc entre Merlus et Sang et Or, le club artésien aura sans doute finalisé différentes prolongations de contrat. Selon Foot Mercato, celle de Florian Sotoca serait imminente. Des discussions entre les deux parties sont sur le point d’aboutir pour une prolongation d’une ou deux saisons supplémentaires. Ensuite, FM précise que les dirigeants du RC Lens se pencheront sur les cas Jonathan Gradit et Deiver Machado. Autant dire que la colonne vertébrale mise en place par Franck Haise devrait être pérenne en Artois. Info : prolongation imminente pour Florian Sotoca au RC Lens 🟡🔴https://t.co/VBzWwdWPLm — Sébastien Denis (@sebnonda) January 23, 2023

Pour résumer Si le RC Lens réalise une première partie de saison au-delà des attentes sur le plan sportif, l’heure est à la finalisation des différentes prolongations de ses cadres. Florian Sotoca devrait bientôt être servi avant deux autres coéquipiers.

Bastien Aubert

Rédacteur

