RC Lens – Mercato : une sixième recrue annoncée ! (officiel)

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Lois Openda sera bel et bien un joueur du RC Lens la saison prochaine. À 22 ans, le buteur belge va pour la première fois de sa carrière découvrir un grand championnat européen.

Sur Twitter, les Sang et Or ont rendu la nouvelle officielle dans une vidéo sous forme de BD. Avec cette signature, les dirigeants lensois enregistrent la sixième arrivée du mercato.

