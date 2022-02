RC Lens - Mercato : une stratégie musclée déjà mise au point pour cet été

Zapping But! Football Club RC Lens : qui doit accompagner Kalimuendo en attaque ?

Florent Ghisolfi ne se tourne jamais vraiment les pouces dans les coulisses du RC Lens. Le responsable de la cellule recrutement du club artésien est réputé pour avoir toujours un coup d’avance et a en effet déjà anticipé le prochain mercato estival.

« L’idée du board Sang et Or est clairement de remplacer les remplaçants par de potentiels titulaires, a récemment fait savoir MSV Foot. Attirer tout simplement des joueurs d’un autre calibre. Un choix totalement compréhensible en vue de la prochaine saison qui s’annonce délicate avec 4 descendants en Ligue 2. »

Interrogé dans La Voix du Nord, l’homme fort du RC Lens a confirmé cette tendance forte en assurant « ne pas avoir peur de perdre des joueurs importants et en profiter pour densifier l’équipe. » Des départs devraient donc avoir lieu, notamment celui de Corentin Jean. Selon MSV Foot, Ajaccio serait encore intéressé par le profil de l’attaquant des Sang et Or cet été après être déjà venu aux nouvelles dans le passé.

Ghisolfi pour la VdS « ne pas avoir peur de perdre des joueurs importants et en profiter pour densifier l’équipe ». L’été va être palpitant pour les fans du mercato. — Bouabid Bedaine (@BouabidBedaine) February 12, 2022