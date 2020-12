RC Lens - Mercato : une valeur sûre de L1 pour renforcer le milieu en janvier ?

Même si la Direction nationale du contrôle de gestion a validé ses comptes pour la première partie de saison, le Racing Club de Lens n'aurait pas l'intention de se montrer actif en janvier. Il a suffisamment renforcé son effectif durant l'été, sans compter que les résultats sont très satisfaisants et qu'il serait périlleux de tout bouleverser. Mais selon le quotidien bourguignon Le Bien Public, les Sang et Or pourraient faire une petite exception pour un joueur.

Il vaudrait moins de 1 M€

Ce joueur serait Jordan Marié, milieu de terrain relayeur de Dijon. Agé de 29 ans, il s'agit d'un historique du DFCO, où il est arrivé à l'âge de 12 ans et où il a débuté chez les professionnels dix ans plus tard. Cette saison, il a joué 11 matches sur 16 en Ligue 1, dont 7 titularisations. Selon Transfermarkt, il coûterait moins d'un million d'euros.

Dijon étant plutôt mal parti dans la course au maintien, lui qui squatte la dernière place depuis le début, ses dirigeants vont sans doute être contraints de vendre des joueurs en janvier afin de renflouer les caisses. Le RC Lens pourrait alors en profiter pour récupérer Jordan Marié à un tarif intéressant.