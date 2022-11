RC Lens - Mercato : une vente bouclée en catimini ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Passé professionnel en mai 2019, Tom Ducrocq a fait ses débuts en équipe première du RC Lens trois mois plus tard à l'occasion d'un match de Coupe de la Ligue. Mais ensuite, il n'a plus eu sa chance chez les Sang et Or. Prêté à l'été 2020 à Bastia, il a vu son passage en Corse s'étirer jusqu'à l'exercice en cours, soit une troisième saison consécutive. Et a priori, il ne devrait pas revenir en Artois ! Le site AllezLens.fr constate que Ducrocq est un élément incontournable du onze bastiais, où Régis Brouard lui fait confiance. Un Brouard en passe de prolonger son contrat au Sporting, ce qui devrait avoir des répercussions sur l'avenir du joueur formé à Lens. En effet, Ducrocq est prêté avec option d'achat au SCB. La continuité de Brouard devrait inciter le pensionnaire de Ligue 2 à lever cette option. Transfermarkt situe la valeur du milieu de terrain à 900.000€. Toujours bon à prendre pour le Racing... Mercato RC Lens : Tom Ducrocq restera t-il en Corse ? #mercato #Transfert | https://t.co/7eEMOJD1T6 https://t.co/0cgH8ULHPs — Mercato Addict (@MercatoAddict) November 25, 2022

