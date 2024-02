RC Lens Mercato : visé par le LOSC, Kalimuendo avait promis de ne pas y signer

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Comme relayé en début de journée sur notre site, le LOSC lorgne Arnaud Kalimuendo pour cet été. Les Dogues devraient avoir à reconstruire leur ligne d'attaque, puisque Jonathan David est sur le départ. L'avant-centre du Stade Rennais est l'une des priorités des dirigeants nordistes, qui le voulaient déjà à l'été 2021. Mais à l'époque, celui qui était sous contrat avec le PSG sortait d'un prêt au RC Lens, où il allait retourner. Dans une interview à L'Equipe, il avait expliqué qu'il ne signerait jamais au LOSC...

"Si j'étais parti chez l'ennemi, à Lille, je me serais trahi"

"Mon cœur est sang et or. Si j'étais parti chez l'ennemi, à Lille, je me serais trahi, j'aurais trahi ma famille, le club, les supporters et toutes les personnes qui m'ont donné tout cet amour ici. C'est une belle équipe Lille, bien sûr, ce n'est pas la question. Mais je suis sang et or. Je n'ai pas réfléchi à l'offre du LOSC. C'était impossible." On verra cet été si ces belles paroles résistaient au temps et offres intéressantes...

Arnaud Kalimuendo : « Je me sentirai lensois à vie »



Prêté pour la deuxième année d'affilée à Lens par le PSG, l'attaquant vit une véritable histoire d'amour avec le RCL, qu'il quittera sûrement en fin de saison https://t.co/RMS3b3XgDC pic.twitter.com/Eth8eE3QHz — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 29, 2021

