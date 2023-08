RC Lens - Mercato : visite médicale en cours pour Wahi !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Elye Wahi à Lens, c'est bouillant ! Selon les informations de Foot Mercato, l'attaquant de 20 ans est bien arrivé en Artois ce samedi et il est en train de passer sa visite médicale. Le transfert, d'un montant de 35 à 40 M€, devrait être officialisé dans la soirée ou, au plus tard, demain. Les Sang et Or tiendront alors le tant attendu successeur de Loïs Openda. Wahi finissait par s'imaginer continuer à Montpellier Depuis le début de l'intersaison, Wahi a été annoncé dans de nombreux clubs, comme Chelsea ou l'OM. Mais devant la lenteur des négociations, il s'était résolu, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, a resté une saison de plus dans l'Hérault. Le Racing, lui, était parti sur l'attaquant anglais Chuba Akpom mais comme celui-ci a fait faux bond pour s'engager avec l'Ajax Amsterdam, c'est finalement l'international Espoirs qui œuvrera très prochainement à la pointe de l'attaquant du RCL !



◉ Elye Wahi est bien arrivé à Lens ‼️

◉ Visite médicale en cours 🏥🩺



◉ Elye Wahi est bien arrivé à Lens ‼️

◉ Visite médicale en cours 🏥🩺

Avec @sebnonda pic.twitter.com/bGRBr3oBAU — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 19, 2023

Pour résumer Comme annoncé plus tôt dans la journée, l'attaquant de Montpellier Elye Wahi (20 ans) est arrivé à Lens ce samedi pour passer sa visite médicale. L'officialisation de son transfert devrait avoir lieu dans la soirée ou, au plus tard, demain.

