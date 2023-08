RC Lens - Mercato : dans un Bollaert bouillant, Lens officialise Wahi avec un clin d’œil pour Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En marge de la réception ce dimanche (21h) du Stade Rennais, en clôture de la deuxième journée de Ligue 1, le RC Lens a officialisé l’arrivée d’Elye Wahi. Le désormais ex-attaquant de Montpellier a été présenté au stade Bollaert avant la rencontre. L'annonce a été faite avec une vidéo de l'ancien milieu de terrain et capitaine des Sang et Or, Seko Fofana. Podcast Men's Up Life Pour résumer En marge de la réception ce dimanche (21h) du Stade Rennais, en clôture de la deuxième journée de Ligue 1, le RC Lens a officialisé l’arrivée d’Elye Wahi en provenance de Montpellier.

Fabien Chorlet

Rédacteur