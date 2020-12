RC Lens – Mercato : Walid Mesloub est revenu à Lens en catimini !

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au Dijon FCO

Parti il y a un an du RC Lens pour rejoindre le club qatari d'Umm Salal, Walid Mesloub a fait un retour discret dans l'Artois. Comme le rapporte le compte Twitter de la réserve du Racing, l'international algérien (35 ans), sans club depuis le 18 septembre, est revenu à la Gaillette s'entraîner avec l'équipe bis des Sang et Or.

L'aventure dans le Golfe du natif de Trappes n'aura donc duré que quelques matches. A Umm Salal, le Fennec n'aura disputé en tout et pour tout que 13 matches, trouvant quand même le temps de délivrer cinq passes décisives.