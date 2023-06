RC Lens - Mercato : le Racing se fait recaler pour un joueur de l'OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Prêté cette saison sans option d'achat au RC Lens par l'OGC Nice, Alexis Claude-Maurice, auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 22 matchs disputés toutes compétitions confondues, a convaincu le board lensois de le conserver cet été.

Claude-Maurice ne reviendra pas à Lens

D'après Nice-Matin, les dirigeants artésiens auraient ainsi formulés une nouvelle offre de prêt à leurs homologues niçois, cette fois-ci avec une option d'achat obligatoire. Une proposition refusée par le Gym, qui compterait sur l'ancien Lorientais la saison prochaine. Alexis Claude-Maurice ne devrait donc pas rester au RC Lens cet été et devrait bien faire son retour à l'OGC Nice, où il est sous contrat jusqu'en juin 2024.

Pour résumer L’OGC Nice aurait refusé une offre de prêt avec option d’achat obligatoire du RC Lens pour son milieu offensif, Alexis Claude-Maurice, qui était déjà prêté au Racing cette saison.

Fabien Chorlet

Rédacteur