RC Lens, OGC Nice - Mercato : les Sang et Or touchent au but pour Claude-Maurice

En quête d'un milieu offensif sur le marché des transferts, le RC Lens s'est lancé ces dernières heures à l'assaut d'Alexis Claude-Maurice, arrivé à l'été 2019 à l'OGC Nice en provenance de Lorient.

Accord trouvé avec l'OGC Nice pour Claude-Maurice !

Et alors que le club artésien semblait avoir pris l'avantage sur le RC Strasbourg dans ce dossier, cela se serait confirmé. En effet, si l'on en croit les informations de Foot Mercato, l'OGC Nice et le RC Lens seraient parvenus à un accord pour le prêt du joueur de 24 ans. Toutefois, on ne sait si ce prêt est assorti ou non d'une option d'achat.

🚨Info: Accord TOTAL trouvé entre Nice et Lens pour le prêt d'Alexis Claude-Maurice 🇫🇷.



Plus d'informations à venir sur @footmercato pic.twitter.com/EZ8BJBisB2 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2022

