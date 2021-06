RC Lens, OL - Mercato : le Stade Rennais envoie un gros chèque, Badé prêt à flancher ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le cas Loïc Badé est encore loin d’être tranché. Si les dernières rumeurs faisaient état d’une fin d’intérêt du côté du Stade Rennais, Foot Mercato assure que le club breton a récemment proposé 15 millions d’euros au RC Lens pour lâcher son jeune défenseur central.

Après avoir été poliment éconduit à deux reprises, Florian Maurice ne désespère donc pas de recruter celui qui serait SA priorité du mercato estival dans l’axe. Le directeur sportif saurait en outre que le joueur de 21 ans est « intéressé par le projet au sein d'un club qui pourrait être un parfait tremplin avant de s’envoler vers l’étranger. »

La concurrence reste néanmoins vive puisque l’OL, Villarreal, Leicester, Brighton, le Séville FC et l’Atlético Madrid restent aux aguets dans ce dossier.

