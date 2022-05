RC Lens, OL, OM : Fofana pourrait rester en L1, Haise fait un point sur le mercato et son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Franck Haise ne se soucie pas encore du mercato à venir après la fin de saison du RC Lens. « Évidemment, j’ai envie de garder la meilleure équipe possible, mais ce n’est pas l’entraîneur qui décide de ça. Moi je ne gère pas le club mais mon groupe et mon staff, a-t-il expliqué à Lensois.com. Chacun son job et il est très bien fait dans tous les domaines mais dans le foot, il y a des impératif pour les clubs, les volontés des joueurs, plein de choses que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas me casser la tête. Ma prolongation ? Ce n’est pas encore fait. Aujourd’hui, il faut d’abord goûter les bons moments, on verra ça plus tard. De toute façon j’ai un contrat et je serai encore là la saison prochaine. »

Fofana drague la Ligue 1

Interrogé au sujet de son avenir, Seko Fofana a laissé entendre qu’il pourrait rester en Ligue 1, où l’OL et l’OM le courtisent. « Tout ne dépend pas que de moi. Ça dépend de plein de choses. Ce sont des questions que l’on se posera après tranquillement, a-t-il affirmé. Je suis passé dans plusieurs clubs mais que Lens restera toujours dans mon coeur. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer par la suite. Je fais comme si c’était mon dernier match mais ça ne veut rien dire, on n’est pas fixé, on ne sait pas ce qu’il va se passer. Tant que le club me montre que j’ai vraiment envie que je reste, ou d’autres choses, tout est possible en fait. Rester en Ligue 1 ? J’aime la Ligue 1. Quand je vois comment ça se passe au niveau du classement avec Strasbourg qui se retrouve dans une belle position, nous, qui sommes montés il y a 2 ans et qui terminons 7es… Il y a beaucoup de spectacle. La Ligue 1 est en train de progresser et on a rien à envier aux autres. »

