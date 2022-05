RC Lens, OL, OM, OGC Nice - Mercato : Jonathan Clauss évoque ses contacts et ne ferme aucune porte

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

L'OM, L'OL, Nice, l'Atlético Madrid, Chelsea... de nombreux clubs lorgneraient Jonathan Clauss. Des contacts que le défenseur du RC Lens évoque ce lundi dans un entretien à La Voix du Nord. « Des discussions, il y en a, il y en aura encore, avec beaucoup de gens sans doute ? Mais si ça se trouve, l'Atlético en a déjà eu avec Lens et je ne suis même pas au courant », a expliqué le nouvel international, en précisant que son agent lui avait dit qu'il ne l'informerait que lorsque des offres concrètes arriveraient.

Et à Clauss d'ajouter : « Partir pour partir, c'est inutile, et je n'en ai pas envie. Je veux vivre un Mercato heureux, peu importe l'issue et je ne me prends pas la tête là-dessus. »

Laurent HESS

Rédacteur