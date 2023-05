RC Lens, OL, PSG - Mercato : les annonces mystérieuses de Fofana et Cherki sur leur avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Respectivement nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 et meilleur espoir, le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, et le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki, qui sont bien présents au Pavillon Gabriel, à Paris, pour assister à la cérémonie des Trophées UNFP 2023, ont été interrogés sur leur avenir par la chaîne L'Équipe.

Fofana et Cherki laissent planer le doute sur leur avenir

"Je ne peux pas vous répondre, on verra bien en fin de saison. Honnêtement tout est possible. L'année dernière, il y avait des possibilités de départ, je suis resté. Je ne peux pas affirmer que je vais rester à 100% ou que je vais partir", a répondu Seko Fofana.

Rayan Cherki a lui aussi laissé planer le doute sur son avenir. "Est-ce que vous serez toujours à l’OL la saison prochaine ? Ça je sais pas on va se concentrer sur l’Euro Espoirs et on verra ça plus tard." Rappelons que ces deux joueurs ont été associés au Paris Saint-Germain ces derniers mois.

