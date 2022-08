RC Lens, OM, Stade Rennais - Mercato : un club anglais richissime tente Seko Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Après sa nouvelle masterclass contre le Stade Rennais, samedi à Bollaert (2-1), Seko Fofana a émis quelques doutes sur son avenir personnel d’ici à la fin du mercato estival jeudi à 23h. Interrogé quelques minutes plus tard, Franck Haise a accentué ces mêmes interrogations au RC Lens.

L’entraîneur des Sang et Or redoute en effet une offre mirobolante de dernière minute au sujet de Fofana. Et celle-ci pourrait bien arriver d’Angleterre, où le milieu de terrain ivoirien de 27 ans rêve de jouer.

West Ham se serait ainsi saisi du dossier après avoir recruté Lucas Paqueta pour plus de 60 millions d’euros lundi soir. « Seko Fofana ne viendra pas à Rennes. Le SRFC s’est bien renseigné, mais sans aller plus loin. Visiblement West Ham serait sur le coup. Ils veulent sans doute battre le record de dépense lors d’un mercato », affirme le chef des sports d’Ouest France Laurent Frétigné.