RC Lens, OM - Mercato : après le Real Madrid, un autre cador européen arrive sur Seko Fofana !

Kylian Mbappé (PSG), Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes (OL), Seko Fofana (Lens), Boubacar Kamara (OM), Aurélien Tchouaméni (Monaco), qui aurait impressionné Florentino Pérez lors de la Ligue des Nations, Jonathan David (Lille), ainsi que les jeunes Romain Faivre (Brest) et Hugo Ekitike (Reims). Voici la liste des joueurs de L1 qui seraient dans les petits papiers du Real Madrid pour cet été.

Fofana, auteur d’un nouveau joli but samedi face à l’ASSE (2-1), rejoint donc son coéquipier au RC Lens Jonathan Clauss qui fut un temps surveillé par le club le plus titré de Ligue des champions. « L’incroyable Seko Fofana a encore fait parler la poudre, a applaudi Pierre Ménès sur son blog. Un but remarquable d’un joueur remarquable qui ne lâche jamais. Il est hyper impliqué et c’est vraiment un joueur énorme. »

Ce n’est pas pour rien qu’un nouveau géant européen a intégré la liste des prétendants pour Fofana (26 ans). Selon le compte MSV Foot, la Juventus Turin serait en effet entrée dans la danse pour recruter le milieu de terrain du RC Lens, qui a encore clamé son envie de rester en Artois jusqu’en fin de saison. La Vieille Dame a l’avantage de l’avoir vu pleinement à l’œuvre lorsqu’il évoluait à l’Udinese. Au niveau financier, en revanche, pas sûr qu'elle dispose de suffisamment d'arguments convaincants.

La Juventus de Turin entre dans la danse pour Seko Fofana. — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) January 17, 2022