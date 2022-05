RC Lens, OM - Mercato : Clauss est perdu pour son avenir !

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Auteur d'une nouvelle saison pleine avec le RC Lens, Jonathan Clauss pourrait quitter le club sang et or cet été où il est notamment courtisé de près par l'Olympique de Marseille. Interrogé sur son avenir après le match nul face à l'AS Monaco (2-2), comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1, l'international français a confié qu'il était dans le flou.

"Je n'en ai aucune idée"

"Je n'en ai aucune idée. La seule chose de concrète que j’ai à ce jour, c’est mon contrat avec Lens jusqu’en 2023. L’avenir est pour l’instant flou, parce qu’on sait très bien que cela va discuter forcément. Maintenant, je vais prendre un peu de repos et me concentrer sur la Ligue des Nations avec l’Équipe de France. C’est compliqué comme réponse. On voit ce qui s’est passé contre Monaco, je suis dans un club extraordinaire et cela me touche profondément. Ce n’est pas que le foot, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c’est dans le cœur, dans le sang. Si j’étais amené à partir, cela me fera grand mal. Mais c’est la vie d’un footballeur et si je reste, je resterai avec grand plaisir."

Fabien Chorlet

Rédacteur