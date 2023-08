RC Lens, OM - Mercato : coup de théâtre monumental dans le dossier De Ketelaere !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Après l'officialisation ce lundi de l'arrivée d'Iliman Ndiaye, les dirigeants phocéens n'entendent pas s'arrêter là. Le nom de Charles De Ketelaere circule dans les couloirs de l'OM ces derniers jours. Néanmoins, il semblerait que cette piste ne suscite guère l'intérêt des Marseillais. Un coup de communication habile Selon les informations de TeamFootball, ce sont les agents de Charles De Ketelaere qui ont soufflé le nom de l'Olympique de Marseille afin de créer un certain émoi autour du joueur. Du côté du club olympien, on dément formellement toute forme de négociation en cours avec le jeune Belge, de même qu'avec l'AC Milan. Une bonne nouvelle pour le RC Lens qui le courtiserait réellement. 🚨 Exclu Tf - #MercatOM : “Ils veulent uniquement faire parler du joueur”, la vérité derrière la rumeur De Ketelaere.



↪️ Selon des sources proches du club, aucune négociation pour le Belge, "c'est un coup de com' de ses agents!"https://t.co/6ADfiHp6ui#TeamOM | #Mercato — TeamFootball (@TeamFootballFr) August 1, 2023

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur