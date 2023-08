RC Lens, OM - Mercato : fin du suspense pour De Ketelaere

L'Atalanta Bergame vient d'officialiser le prêt du milieu offensif Charles De Ketelaere pour une saison. Un prêt assorti d'une option d'achat. Après une année ratée à l'AC Milan, le Belge reste donc en Lombardie, alors qu'il a été annoncé un peu partout en Europe ces dernières semaines. Et notamment au RC Lens et à l'OM. Mais très rapidement, l'ancien du Club Bruges avait fait savoir qu'il comptait rester en Serie A.

CDK è qui! 🤴🏼🇧🇪 Benvenuto a Bergamo, Charles! 🖤💙



Charles #DeKetelaere is here! ⚫️🔵 Welcome to Bergamo, Charles! 👋#WelcomeDeKetelaere #GoAtalantaGo pic.twitter.com/INfZc9emLk