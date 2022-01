RC Lens, OM – Mercato : Ghisolfi se lâche sur Seko Fofana et évoque son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

L'arrivée de Seko Fofana à Lens

« C’est l’histoire de trois fous. Je ne m’empêche jamais de tenter un dossier, même s’il est très difficile. Son agent est quelqu’un qui réfléchit peut-être un peu différemment des autres. Et c’est la même chose pour Seko. Même si on était promus, Lens n’est pas un club de tocards. Le Racing est attractif et a des atouts qui peuvent faire rêver des joueurs. Mon premier discours a donc été de lui expliquer pourquoi il allait être très heureux et très important à Lens. La phrase que je lui ai dite pour le convaincre est : " Tu seras le roi à Lens. A toi de voir si tu veux être le valet au Milan AC, à l’Atalanta, à Everton ou au Hertha Berlin ". Le discours a pris. Il a ressenti des choses et il est venu visiter Lens. On savait que ça allait nous coûter un peu cher pour un promu, mais quand un tel joueur veut vous rejoindre, il faut le faire ».

Son départ probable cet été

« On est très tranquille et on dialogue beaucoup avec Seko. On sait qu’il est bien ici et qu’il ne partira pas sur un coup de tête. Il partira un jour ou l’autre, mais personne n’est pressé. Je ne pense pas que ça se fera cet hiver. Et puis, cet été, il écoutera les projets qui se présenteront à lui et nous aussi. En attendant, vivons le moment présent et prenons du plaisir ! »