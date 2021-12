RC Lens, OM - Mercato : grosse inquiétude pour Seko Fofana ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Une menace pourrait commencer à gagner du terrain autour de Seko Fofana, qui brille au RC Lens cette saison. Celle-ci se nomme Newcastle, qui s’est déjà renseigné sur le milieu de terrain des San et Or au même titre que l’OM. Mal au point en Premier League avec une 20e place au classement, les Magpies devraient en effet se montrer très actifs au mercato.

Racheté en début de saison par un fonds d’investissement saoudien, les dirigeants seraient convaincus, d’après The Telegraph, de pouvoir investir de grosses sommes afin d’attirer de nouveaux joueurs... pour renforcer principalement la défense et le milieu de terrain.

Newcastle va ouvrir les vannes en janvier

Autre fait alarmant pour le RC Lens et l’OM : le média britannique indique qu’il n’y aurait aucun budget précis mais que les montants demandés par les clubs ne poseront aucun problème aux nouveaux dirigeants de Newcastle, focalisés sur le maintien en Premier League.

Outre Fofana, piste éventée par le compte MSV Foot, le Telegraph a déjà évoqué quelques noms comme Jesse Lingard (Manchester United), Ross Barkley (Chelsea), Nathaniel Phillips (Liverpool), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Atlético de Madrid) et Harry Winks (Tottenham).