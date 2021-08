RC Lens, OM – Mercato : la réponse claire de Seko Fofana sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Comptant parmi les joueurs bankables de l'effectif du RC Lens, Seko Fofana (26 ans) fait partie des éléments du onze de Franck Haise susceptibles de faire l'objet d'une offensive d'un club d'ici au 31 août.

Cité du côté de l'OM mais également en Angleterre, le milieu de terrain n'a toutefois aucune intention de plier bagage cet été. Désormais capitaine du Racing, Seko Fofana était présent face aux médias ce vendredi midi avant Lens – ASSE... Et il a clarifié son avenir.

« Je suis bien ici. Il n'y pas de raisons que je parte. A part s'il y a une offre énorme pour le club et que tout le monde s'y retrouve. Aujourd'hui je suis fier de représenter le club », a martelé l'intéressé...

Seko Fofana veut rester

