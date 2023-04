RC Lens, OM – Mercato : les Sang et Or auraient un atout de poids dans le dossier van den Kerkhof

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

A l'origine de l'information autour de l'intérêt du RC Lens pour le piston droit de Bastia Kevin van den Kerkhof (27 ans), Le Quotidien a fait un nouveau point sur le dossier ce jeudi. Confirmant l'intérêt des Sang et Or mais également de l'OM, de formations italiennes et allemandes concernant l'international algérien, le média luxembourgeois a lâché une information capitale autour de Kévin van den Kerkhof : le natif de Saint-Saulve (Nord) serait un fan de longue date de Lens. Van den Kerkhof moins cher qu'annoncé ? Lorsqu'il jouait à Dudelange (D1 luxembourgeoise), le piston droit de Bastia se rendait même régulièrement dans les tribunes de Bollaert-Delelis pour suivre les matchs. Comme Angelo Fulgini ou Gaël Kakuta avant lui, le choix de Lens serait donc celui du cœur pour Kévin van den Kerkhof. Reste que le SC Bastia et le RC Lens doivent encore s'entendre sur l'indemnité de transfert. Ce qui n'est pas gagné pour l'instant. Parties sur des bases à 6 M€, les discussions tourneraient désormais entre 3 et 4 M€ hors bonus...

Alexandre Corboz

Rédacteur

