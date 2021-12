RC Lens, OM - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Seko Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En 19 matches de Ligue 1, il a fait trembler les filets à 5 reprises. Pas mal pour un milieu de terrain. Au-delà de ces réalisations, Seko Fofana s’inscrit comme l’un des grands artisans du début de saison (2021-2022) lensois. Bien que le club reste sur 8 matches consécutifs sans victoire, le RC Lens a réalisé une entame de saison correcte grâce à des joueurs déterminés à l’instar de Seko Fofana. D’après L’Équipe, le natif de Paris pourrait être courtisé par le club anglais de Newcastle cet hiver même si pour l’heure, aucune proposition n’aurait été formulée aux dirigeants des Sang et Or. De son côté, Seko Fofana souhaiterait aller au bout de la saison 2021-2022 en défendant les couleurs du RC Lens.

Après sa grosse première partie de saison, Seko Fofana pourrait être sollicité cet hiver, notamment par Newcastle. Mais pour l'heure, le milieu parait plutôt parti pour rester #RCLens :https://t.co/xq73xSunRC — Lensois.com Live (@LensoisComLive) December 30, 2021