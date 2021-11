RC Lens, OM - Mercato : on s’arrache Seko Fofana, le Racing sort les muscles !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

On s’arrache Seko Fofana (26 ans). Classé par le mythique Thierry Henry sur son podium des joueurs les plus talentueux de Ligue 1 cette saison, le milieu de terrain du RC Lens a tapé dans l’œil de plusieurs clubs en vue du mercato hivernal. C’était déjà le cas de l’OM cet été et ce sera celui de Newcastle en janvier 2022... avec des moyens conséquents.

« Nous nous préparons pour le mercato de janvier, a assuré la nouvelle patronne des Magpies Amanda Staveley. Ce n'est pas une fenêtre de transfert durant laquelle nous voudrions investir normalement, car vous n'obtenez pas toujours les bonnes affaires, mais c'est quelque chose qui est important en ce moment. »

Devant ce panorama, le RC Lens s’attend à rester droit dans ses bottes pour retenir Fofana. « Certains clubs (dont Newcastle) se réjouissent du fait que Fofana n’ira (probablement) pas à la CAN en pensant qu’un transfert serait alors tout à fait possible. Il faudra sortir le chéquier, Lens a grandi et ne se laissera pas rouler dans la farine », a récemment glissé le compte MSV Foot sur Twitter.

