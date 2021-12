RC Lens, OM - Mercato : Seko Fofana a un rêve absolu avant de quitter Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

On ne présente plus Seko Fofana. Recruté par le RC Lens à l’été 2020 en provenance de l’Udinese, le milieu de terrain ivoirien réalise une première partie de saison de haut vol dans l’entrejeu des Sang et Or. L’OM et Newcastle sont déjà venus aux renseignements et pourraient intensifier leur intérêt à l’approche du mercato hivernal. Avant de penser à un départ éventuel, Fofana ne cache pas son envie de rester au RC Lens afin d’y disputer la Ligue des Champions.

« J’espère une Ligue des champions avec Lens, c’est sûr (rires). Après, ce n’est pas facile. Parfois on prend des décisions dures à prendre mais c’est comme ça. Alors, j’essaye vraiment de penser le moment, a-t-il déclaré dans la Voix du Nord. Je suis trop bien ici, parler de ça, ça ne me met pas bien, je n’aime pas. C’est un bien-être, tu te sens bien avec les gens, il y a plein de choses, de la confiance. Penser à tout ça et se dire que c’est passé vite… »

S’il désire ardemment connaître la C1 au RC Lens, le milieu de 26 ans sait aussi qu’il pourrait connaître cette joie dans un autre club plus à même de l’y conduire. « C’est une compétition que je sais pouvoir jouer. J’avais à cœur de venir d’abord ici, aider, laisser mon empreinte, bien faire les choses. Après, si je dois aller jouer dans un club qui joue la Ligue des champions, j’irai. Mais si ce n’est pas le cas, si je dois rester là, je n’ai aucun problème avec ça. Je prends le maximum de plaisir, je donne tout ce que je peux et on verra comment ça va se passer », a-t-il conclu.

