RC Lens, OM - Mercato : Seko Fofana vend la mèche pour son avenir

Cible de l’Olympique de Marseille au mercato estival, Seko Fofana sait qu’il sera encore très courtisé cet hiver. Lors d’un entretien accordé à Prime Vidéo Sport, le milieu de terrain du RC Lens aurait toutefois mis un terme à tous espoirs marseillais.

« Franchement, je suis trop content. L’harmonie qu’il y a dans cette équipe (ndlr Lens), j’ai peur de ne pas la retrouver si je quitte Lens. Si je n’ai jamais connu ça ailleurs ? C’est ça. Je n’ai jamais connu un groupe comme ça », a expliqué Seko Fofana.