RC Lens, OM - Mercato : un autre club italien que la Juventus veut Seko Fofana

Les dirigeants du RC Lens auraient l'intention de laisser partir quelques cadres cet été et d'utiliser l'argent récolté pour tenter de transférer définitivement Arnaud Kalimuendo en provenance du PSG. Qu'ils se rassurent : vu la liste des courtisans à Seko Fofana, la simple vente du capitaine sang et or devrait suffire pour remplir les caisses !

On savait que le milieu de terrain ivoirien était suivi en France par l'OM et le PSG. Et qu'à l'étranger, des clubs anglais, le Real Madrid ainsi que la Juventus Turin étaient sur les rangs, en plus de tous ceux dont le nom n'a pas filtré. Ce mercredi, le quotidien portugais A Bola assure Sassuolo voudrait tenter sa chance pour l'ancien joueur de l'Udinese. L'idée étant de le recruter et de le laisser en prêt pendant une saison en Artois. Une proposition qui intéresserait forcément les Sang et Or !

