RC Lens, OM - Mercato : un club a pris les devants dans le dossier Jurasek (Benfica)

RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Les médias portugais annoncent un duel Lens-OM pour mettre la main sur David Jurasek, latéral gauche de Benfica, en rupture de banc à Lisbonne. Le Tchèque de 23 ans a perdu sa place au profit du Norvégien Fredrik Aursnes et il est poussé vers la sortie par le SLB. Lens et l'OM souhaiteraient un prêt de six mois.

Le RCL accélère

Et selon Ekrem Konur, ce sont les Sang et Or, avec Deiver Machado out jusqu'en février et Massadio Haïdara blessé lui aussi, qui ont pris les devants. Le journaliste turc révèle en effet que le board artésien a débuté les négociations pour le prêt du joueur. A suivre...

💣💥| 🇨🇿 | Lens has started negotiations to sign SL Benfica's left-back David Jurasek on loan. 🔴 #SLBenfica https://t.co/7Rh0FhsUfp pic.twitter.com/C9yYveiLOd — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 3, 2024

