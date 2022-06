RC Lens, OM - Mercato : un club de renom fait le forcing pour Clauss

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après une saison réussie au RC Lens et après avoir connu ses premiers matchs avec l’équipe de France, Jonathan Clauss (29 ans) est visé par plusieurs clubs qualifiés pour la Ligue des Champions. Parmi les équipes intéressées, l’OM mais aussi Chelsea, qui aimerait faire du Lensois le remplaçant de César Azpilicueta dans le couloir droit. Et justement l’intérêt des Blues ne date pas d’hier.

Selon Goal, l’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, avait envoyé un recruteur de son équipe superviser Jonathan Clauss lors des 50 dernières rencontres du RC Lens. Le coach du club londonien serait un grand admirateur du piston droit des Sang et Or. L’international français est sous contrat avec Lens jusqu’en juin 2023 et est estimé à 15 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.

🚨 Jonathan Clauss ne prolongera pas avec Lens à la fin de son contrat en juin 2023. ❌



Il est suivi par l’Atlético et Chelsea.



(La Voix du Nord) https://t.co/F3HBL2OkKh pic.twitter.com/AqjwPkrjzu — Actu Foot (@ActuFoot_) June 19, 2022

