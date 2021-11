RC Lens, OM - Mercato : un club richissime débarque sur Seko Fofana !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Le RC Lens pourrait payer son excellent début de saison. Et Seko Fofana avec lui. Auteur de prestations très remarquées en cet exercice 2021-2022, le milieu de terrain des Sang et Or est même devenu l’un de fers de lance de la Ligue 1 à l’étranger et ferait déjà partie des cibles potentielles de Newcastle au mercato hivernal !

« Newcastle aurait coché le nom de Seko Fofana dans son calepin, la liste des potentiels renforts est cependant très vaste », affirme ainsi le compte MSV Foot, teès bien renseigné sur les coulisses du club artésien.

Courtisé par l’OM au mercato estival, l’international ivoirien (26 ans) est sous contrat au RC Lens jusqu’au 30 juin 2024 et il est évalué à 12 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Autant dire que ce montant ne serait pas rédhibitoire pour les nouveaux richissimes propriétaires saoudiens des Magpies.

