RC Lens, OM – Mercato : une grosse tendance se dégage pour Seko Fofana pour cet hiver

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Seko Fofana (26 ans) quittera-t-il le RC Lens en janvier ? Cela n'en prend pas vraiment le chemin. Très sceptique sur la possibilité d'un Mercato d'hiver qui s'emballe dans l'Artois, la Voix du Nord estime qu'il ne devrait plus y avoir trop de mouvements chez les Sang et Or.

Lens n'écoutera qu'une « offre faramineuse »

La posture du Racing est d'ailleurs de conserver tout son effectif pour finir la saison … Et de ne pas écouter les offres pour Seko Fofana. L'ancien joueur de l'Udinese en a d'ailleurs reçu en provenance de Premier League mais, sauf offre faramineuse, très loin de la somme proposée par Burnley (17 M€), la porte est fermée à double tour.

Fofana privilégie le sportif à l'argent

D'après le média artésien, Seko Fofana n'en fera d'ailleurs pas une question d'argent mais de projet sportif. Focalisé sur la fin de saison avec Lens, l'Ivoirien ne se montrera à l'écoute que pour un défi excitant et une offre émanant d'un Européen pas d'un club de bas de tableau... Même si certains clubs sont prêts à faire exploser son salaire dans le Nord. Selon la VDN, Fofana toucherait aujourd'hui autour de 110 000€ brut par mois mais son salaire serait évolutif avec les primes et avoisinerait les 200 000€.