RC Lens, OM, OL - Mercato : un cador espagnol débarque pour Seko Fofana

RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Les mots manquent quand il s’agit de commenter la saison de Seko Fofana. Malgré un trou d’air au cœur de l’hiver, le puissant milieu de terrain ivoirien a porté le RC Lens sur ses épaules et a logiquement été élu joueur africain de l’année et dans l’équipe type de Ligue 1 aux trophées UNFP.

Les bonnes prestations répétés de Fofana ont déjà suscité l’intérêt de plusieurs clubs de L1 comme l’OM et l’OL mais aussi anglais comme Newcastle. Un autre championnat tient désormais le joueur de 27 ans en haute estime : la Liga espagnole. Selon Sport, le Séville FC fait en effet partie des formations sur les rangs pour recruter Fofana cet été.

L’équipe dirigée par Julen Lopetegui a pâti d’un déficit de puissance dans son entrejeu au cours de la saison et aimerait s’attacher les services du capitaine des Sang et Or, quitte à payer 20 millions d’euros. Monchi est à la manœuvre dans ce dossier.

#RCLENS || Le FC Séville de Monchi serait très intéressé par Seko Fofana. (@Grada3com)



Le média espagnol estime que 20 millions seraient nécessaires pour convaincre Lens.



🧠 Séville, club qui avait mis banane à Lens dans le dossier Keita quand il avait rejoint le Barça. pic.twitter.com/ZEX5lTEM2F — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) May 17, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur