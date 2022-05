RC Lens, OM, OL, OGC Nice – Mercato : grosse concurrence pour Clauss, Madrid débarque !

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

«L’avenir est pour l’instant encore flou. On sait très bien que ça va discuter, forcément. Si je suis amené à partir, ça me fera grand mal, mais c’est la vie d’un footballeur et si je reste, ce sera avec grand plaisir»... Jonathan Clauss ne s'en cache pas, il ne s'est pas s'il sera encore à Lens où s'il va rejoindre un aurtre club la saison prochaine.

L'Atlético Madrid à l'affût

Devenu international, le joueur, dont la valeur est estimée à 20 M€ par le RC Lens, attise les convoitises. « Nice l'OM et l'OL en France sont sur le coup, mais n'ont pas entamé de démarche officielle », assure Foot Mercato. Qui ajoute : « Les trois clubs français ne sont pas seuls à courir après le piston droit puisque l'aura de l'ancien de l'Arminia Bielefeld a dépassé les frontières hexagonales. L'Atlético de Madrid est très intéressé par le profil du joueur. Il faut dire que le recrutement d'un latéral droit a été érigé en priorité du mercato estival. Avec le départ du patron Kieran Trippier cet hiver pour Newcastle, le départ acté d'un Šime Vrsaljko en fin de contrat et un Daniel Wass plus aussi souverain, c'est Marcos Llorente qui a beaucoup dépanné à droite ces derniers temps alors qu'il n'est pas du tout arrière droit ». Une aubaine pour Clauss ? A suivre...

Pour résumer Le défenseur du RC Lens Jonathan Clauss suscite de nombreuses convoitises en L1 et à l'étranger... Nice, l'OM, l'OL mais aussi l'Atlético Madrid penseraient à l'ancien joueur de l'Arminia Bielefeld, dont la cote a explosé cette saison...

Laurent HESS

Rédacteur