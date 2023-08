RC Lens, OM, PSG - Mercato : l'offensive des Sang et Or se confirme pour Elye Wahi

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Il s'agit de l'un des dossiers phares du mercato. En raison du prix demandé pour le joueur, mais également du nombre important de courtisans. On parle ici de l'attaquant de Montpellier, Elye Wahi, qui risque fort d'être transféré avant le terme du mercato pour plus de 30 millions d'euros. Francfort en embuscade On le sait, plusieurs clubs de L1 sont venus aux renseignements, dont l'OM et même le PSG. Et comme une rumeur l'indiquait ces dernières heures, le RC Lens, comme l'indique le tweet ci-dessous, serait arrivé sur le dossier. Attention, tout de même, le club allemand de Francfort, si il vend Kolo Muani au PSG, aura les moyens de ses ambitions et pourra formuler une offre importante à Laurent Nicollin. A suivre. 🚨EXCL: 🔵🟠🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Lens s'est positionné ces dernières heures sur Elye Wahi ‼️



◉ Francfort pousse trouver un accord avec Montpellier ‼️



◉ West Ham est là mais n'a pas encore fait d'offre officielle. Les Hammers se concentrent pour le moment sur Doku et Kudus.… pic.twitter.com/B6rbHCINdQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 17, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer A la recherche d'un attaquant de gros calibre, depuis le départ de Loïs Openda, le RC Lens étudierait le dossier du joueur de Montpellier, Elye Wahi. La concurrence, on le sait, promet d'être rude pour les décideurs artésiens.

Benjamin Danet

Rédacteur