RC Lens, OM, PSG â€“ MercatoÂ : le Milan AC s'intÃ©resse Ã  Seko Fofana, le capitaine lensois rÃ©pondÂ !

Si on savait que de gros clubs italiens se posaient en concurrent du PSG ou encore de l'OM dans le dossier Seko Fofana (RC Lens, 27 ans), on pensait que le Milan AC avait fait le deuil de l'Ivoirien à son départ de l'Udinese pour les Sang et Or deux ans plus tôt. Et bien ce n'est pas le cas !

« Milan aurait pu me recruter en 2020 »

En effet, ces dernières heures, la presse italienne a relancé l'intérêt du club lombard pour Seko Fofana. Un intérêt auquel le capitaine du Racing a répondu hier à Lensois.com en marge de la victoire face à Brest (3-2) :

« Mon ami Mike Maignan joue à Milan. Les Rossoneri ont une super équipe qui vient de gagner le Scudetto. Ils ont beaucoup de joueurs expérimentés comme Zlatan et Giroud et maintenant ils devront confirmer. J’aime Milan mais aujourd’hui je suis à Lens, où je suis content. Je ne fais pas trop attention aux rumeurs du mercato. Paulo Maldini doit parler au club s’il me veut, ce n’est pas moi qui décide. Milan aurait pu me recruter en 2020 avant que je vienne ici, puis cela ne s’est pas fait. Je répète, je suis bien ici, j’ai une belle vie à Lens et, après tant d’années en Italie, je profite de mon pays. On verra bien ce qui se passe ».

Egalement lancé sur la rumeur, Franck Haise a encore botté en touche : « Seko était capitaine et il a joué. Mais si on veut le garder on peut, puisqu’il est sous contrat ! »