RC Lens, OM, PSG - Mercato : retournement de situation pour Elye Wahi ?

Hier, l'information a fuité que le RC Lens allait passer à l'attaque pour Elye Wahi. Les Sang et Or ont essuyé plusieurs échecs dans leur quête d'un remplaçant à Loïs Openda, la dernière en date se nommant Chuba Akpom, finalement parti à l'Ajax. Le jeune attaquant de Montpellier coche toutes les cas, lui qui sort d'une saison à 19 buts et 6 passes décisives. L'Eintracht Francfort serait également sur le coup en cas de départ de Randal Kolo Muani.

Montpellier attend une certaine somme et ne négociera pas

Mais l'insider Mohamed Toubache-Ter a fait une annonce forte sur ce dossier en assurant que Wahi pourrait finalement rester au MHSC. D'après lui, le club héraultais a fixé un tarif pour son joueur et il ne bougera pas si aucune offre ne l'atteint. Le joueur ne serait pas contre l'idée de rester une saison de plus à La Paillade et cette dernière est d'autant plus sereine pour le coup qu'elle s'est déjà mise d'accord avec un remplaçant. Pour Wahi, ce sera donc soit la somme demandée (il est question de 30 M€), soit une saison de plus au MHSC, avec la bénédiction des deux parties !

Que Wahi reste à Montpellier est une possibilité…



Ça l’était pas du tout mais ça le devient !!



Tout en sachant que Montpellier a anticipé le dossier offensif sans le conclure, à ce jour.



C’est simple: y’a un prix & si un club désire le joueur, faut poser !! #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 17, 2023

