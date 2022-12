RC Lens, OM, Stade Rennais - Mercato : les Lensois ne croient pas en la piste Delort

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Dimanche, Nice Matin, a révélé que le buteur de l’OGCN, Andy Delort était déçu par le mercato estival et les promesses non tenues de ses dirigeants. De plus, l’ancien des Tigres UANL se sentirait orphelin du départ au PSG de Christophe Galtier dont il était très proche. Le meilleur buteur du Gym cette saison s’interrogerait sur son avenir en rouge et noir, il pourrait bien quitter l’OGC Nice dès cet hiver. Selon les informations du quotidien régional, l’international algérien serait sur les tablettes du RC Lens, de l’OM et du Stade Rennais en plus d’autres clubs à l’étranger. Cependant, cette piste n’emballe par les amoureux des Sang et Or, ils n’y croient pas . Sur le site lensois.com, 47.79% ont voté « Ce serait sans doute une bonne recrue mais je ne crois pas à la réalisation d’une telle opération. ». 35.79% ont estimé « que ça ne serait pas un bon profil pour le Racing. » tandis que 16.42 % ont pensé que « Le RC Lens doit sauter dessus, ce serait un super renfort. »… ✍️ @AndyDelort9 (@ogcnice) signe le but de cette 7e journée de @Ligue1UberEats !#ACAOGCN pic.twitter.com/hCyVn4vZON — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 12, 2022

Pour résumer Les supporteurs lensois ne sont pas emballés par la piste du buteur de l’OGC Nice, Andy Delort (31 ans). L'international algérien va-t-il continuer son aventure chez les Aiglons, réponse dans les prochaines semaines avec le mercato hivernal...

Thomas Salis

Rédacteur