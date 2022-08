RC Lens, OM, Stade Rennais - Mercato : Longoria a relancé Seko Fofana, une destination se précise

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

L’avenir de Seko Fofana (27 ans) semble pleinement relancé avant la fin du mercato estival ce jeudi à 23h. La raison ? Les propres mots du milieu de terrain et capitaine du RC Lens après la solide victoire contre le Stade Rennais ce samedi à Bollaert (2-1). « Je suis quelqu’un de très ambitieux qui ne se fixe pas de limites. Il reste cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre, a-t-il dit au micro de Canal+. Pour moi, tout est possible sur les cinq derniers jours. Il y a des sollicitations, des possibilités. J’ai besoin de réfléchir avec mon entourage. Le club sait ce que j’attends, j’essaye de ne pas trop me prendre la tête. » Selon L’Équipe, le Stade Rennais serait bien venu aux renseignements en milieu de semaine dernière au sujet de Fofana. Le RC Lens a alors fait comprendre qu'il n'était pas vendeur. « Pour le moment, à cinq jours seulement de la fin du mercato, la tendance est à ce qu'il reste... à moins qu'une offre XXL, sans doute, bouge les lignes », affirme le quotidien sportif. Selon le Canal Football Club, l'OM a encore des vues sur le Sang et Or mais c'est plutôt vers la Premier League qu'il pourrait se diriger. Voici les unes du journal L'Équipe du 29 août 2022 > https://t.co/crTryyRVoU pic.twitter.com/M5fr8gXCDI — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 29, 2022

Pour résumer Déjà buteur le week-end dernier face à l’AS Monaco (4-1), Seko Fofana (27 ans) a remis ça ce samedi lors de la victoire du RC Lens sur sa pelouse contre le Stade Rennais (2-1). Avec un avenir relancé à deux jours de la fin du mercato ?

