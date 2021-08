RC Lens : Pouille évoque les retrouvailles à Bollaert et les possibles départs de fin de Mercato

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Sur les retrouvailles avec Bollaert

« Je suis impatient de revoir les supporters. Ça fait une dizaine d'années qu'on attend la L1. Je suis très ému et content. J’attends une grosse grosse ambiance. On peut remplir le stade. Les autorités préfectorales suivent bien entendu le taux d'incidence, qui est un des critères qui peut faire varier la capacité d'accueil de l'organisateur. Pour l'instant, il n'y a pas de limite ».

Sur l'objectif de la saison

« C'est forcément le maintien. On est le quinzième budget de L1. Et après ? Si, comme la saison dernière, on a la chance d'avoir acquis ce maintien à un peu plus tôt que prévu et bien on verra. Mais vraiment, on est tous alignés là dessus. C'est le maintien, le maintien, le maintien ».

Sur de possibles départs avant la fin du Mercato (Doucouré, Clauss, Medina, Fofana)

« Ce qui compte, c’est ce qu’on se dit avec les joueurs et leur entourage. S’il y a des offres qui respectent les intérêts de tout le monde et notamment du Racing, on se posera. Maintenant, il faut que nous ayons la solution de remplacement éventuellement. Et je ne sens pas chez ces 4 joueurs une volonté de laisser les copains tout seul dans le vestiaire ».