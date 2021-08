RC Lens, PSG, ASSE, LOSC - Mercato : accord trouvé pour le nouveau prêt de Kalimuendo !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Selon les informations du journal L'Equipe, le Paris Saint-Germain et le RC Lens auraient trouvé un accord écrit ce lundi pour un nouveau prêt d'une saison d'Arnaud Kalimuendo. L'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures.

Déjà prêté chez les Sang et Or la saison dernière où il avait inscrit 7 buts en 28 matchs de Ligue 1 disputés, le jeune attaquant français, qui était également courtisé par l'AS Saint-Etienne, le LOSC ou encore l'Atalanta Bergame, continuera donc sa progression au sein de l'effectif de Franck Haise.

