RC Lens, PSG, ASSE, LOSC – Mercato : Haise en dit plus sur un possible retour de Kalimuendo

Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, Arnaud Kalimuendo devrait quitter le Paris Saint-Germain pour un nouveau prêt. Prêté la saison dernière au RC Lens, le jeune attaquant français voudrait retourner chez les Sang et Or.

Interrogé après le match nul concédé ce dimanche contre Lorient (2-2) sur un possible retour d'Arnaud Kalimuendo, Franck Haise a botté en touche. "On verra jusqu’à mardi. Je sais de qui vous parlez évidemment. Je crois savoir aussi comme vous que beaucoup de clubs sont intéressés ! On verra bien pour cette fin de mercato, aujourd’hui je me suis concentré sur mon match. En tout cas, j’ai déjà des bons joueurs, ça c’est sûr", a confié avec le sourire l'entraîneur lensois devant la presse.

🎙️ #LeDébrief après #RCLFCL



💬 Franck Haise : « Un sentiment mitigé. On commence de bonne manière puis on laisse passer trop de choses. »



💬 Florian Sotoca : « On retient l’état d’esprit de l’équipe qui a su rebondir et égaliser. » pic.twitter.com/6euu6k23tw — Racing Club de Lens (@RCLens) August 29, 2021