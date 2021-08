RC Lens, PSG : Leca est effrayé par une personne mais ce n'est pas Messi

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Présent en conférence de presse après la rencontre Rennes – Lens (1-1) dimanche, Jean-Louis Leca a été cuisiné sur la probable arrivée de Lionel Messi au PSG. Le gardien des Sang et Or est enthousiaste et n'a pas spécialement peur de se frotter à l'astre argentin : « Il ne fait pas le même métier que nous. C'est une mégastar. Est-ce que ça me fait peur ? Non, la seule personne qui me fait peur dans ma vie, c'est mon père », a rigolé le portier insulaire.

« Oui, ça reste peut-être le meilleur joueur de l'histoire du foot. Ce serait un réel honneur de dire qu'on a partagé un moment ensemble. Pas joué, car il est tellement au-dessus... », a-t-il conclu dans un sourire. Le sourire, Franck Haise l'avait aussi au moment d'évoquer la venue de la Pulga : « C'est une superbe nouvelle pour le championnat, mais pour les coaches adverses, un peu moins ».